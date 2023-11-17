14:56 (мск), источник: АиФ Челябинск
12 кандидатов претендуют на пост главы Кунашакского района
Лидер определится 25 декабря.
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12 кандидатов выдвинулись на пост главы Кунашакского района. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местное собрание депутатов.
Среди претендентов — бывший замглавы Марат Басыров, действующие заместители главы Ринат Мухарамов и Элина Вакилова, экс-глава Буринского поселения Владимир Гертье, педагог Азалия Галимова, депутат и бизнесмен Даян Иштимиров и руководитель районного отделения социального фонда Тимур Гаттаров. Также в списке председатель районной избирательной комиссии Рамиль Вакилов, пенсионер Жавдат Мурзин, предприниматель Рифат Мусалов, Сергей Новиков и юрист администрации Ринат Зарипов.
Отметим, что врио главы Венера Юсупова не стала подавать документы на участие в конкурсе.
Решение по кандидатам комиссия примет 25 декабря. Главу района депутаты выберут 26 декабря. В должность он должен вступить до Нового года.
Напомним, досрочные выборы проводят в связи со смертью Сибагатуллы Аминова, который возглавлял Кунашакский район с 2015 года.