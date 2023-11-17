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14:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

12 кандидатов претендуют на пост главы Кунашакского района

Лидер определится 25 декабря.

12 кандидатов выдвинулись на пост главы Кунашакского района. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местное собрание депутатов.

Среди претендентов — бывший замглавы Марат Басыров, действующие заместители главы Ринат Мухарамов и Элина Вакилова, экс-глава Буринского поселения Владимир Гертье, педагог Азалия Галимова, депутат и бизнесмен Даян Иштимиров и руководитель районного отделения социального фонда Тимур Гаттаров. Также в списке председатель районной избирательной комиссии Рамиль Вакилов, пенсионер Жавдат Мурзин, предприниматель Рифат Мусалов, Сергей Новиков и юрист администрации Ринат Зарипов.

Отметим, что врио главы Венера Юсупова не стала подавать документы на участие в конкурсе.

Решение по кандидатам комиссия примет 25 декабря. Главу района депутаты выберут 26 декабря. В должность он должен вступить до Нового года.

Напомним, досрочные выборы проводят в связи со смертью Сибагатуллы Аминова, который возглавлял Кунашакский район с 2015 года.

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