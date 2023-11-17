13:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Режут по-живому. Как реагируют в Финляндии на закрытие границы с Россией
Финские власти пообещали «страдания» жителям своей страны с двойным гражданством.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Решение финского правительства полностью закрыть четыре из восьми погранпереходов на границе с Россией больно ударило по десяткам тысяч людей, живущих в соседних странах. Кажется, что антироссийские меры дошли до той точки, когда возмущаться начали даже обычно дисциплинированные и послушные финны.
Сейчас в Суоми начат сбор подписей под обращением к властям с просьбой отменить решение о закрытии погранпереходов с Россией. К утру пятницы петицию подписали около 3 тысяч человек.
Испугались беженцев.
Напомним, что 16 ноября Госсовет Финляндии решил полностью закрыть 4 из 8 погранпереходов на российско-финской границе. В том числе в ночь на 18 ноября будет полностью перекрыто движение на самых популярных пунктах пропуска на южном участке границы — в Ленинградской области.
Экстренное решение о закрытии границы финские власти объяснили возросшей активностью мигрантов из арабских и африканских стран, которые пытаются попасть в Евросоюз и получить там политическое убежище. Чуть более сотни потенциальных беженцев, которых зафиксировали финские пограничники с начала августа, так напугали финские власти, что те решили опустить «железный занавес» на границе.
Отмечается, что решение временное и будет действовать до 18 февраля 2024 года. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен подчеркнул, что ограничения касаются граждан всех стран, включая финнов. «Когда погранпереходы закроют, через них в Финляндию никто не приедет. Всем придется пользоваться более северными маршрутами», — отметил Рантанен.
Крюк в 1,5 тыс. километров.
Так что, единственный вариант, который остается желающим пересечь границу, — это пункты пропуска на севере Карелии и в Мурманской области. Самый южный из них — это МАПП Вартиус (с российской стороны — МАПП Люття), в районе карельского города Костомукша.
На практике, чтобы попасть из Петербурга в Хельсинки, теперь придется делать круг примерно в полторы тысячи километров. Причем уехать из Костомукши будет проблематично — поезд до Санкт-Петербурга отсюда ходит два раза в неделю. А поскольку на машинах с российскими госномерами границу пересечь не получится, то всем желающим в ближайшее время выехать или въехать в Финляндию придется дожидаться, пока перевозчики сумеют наладить более-менее регулярное сообщение.
Понятно, что это больно бьет по десяткам тысяч граждан самой Финляндии, которые сохраняли деловые или родственные контакты с россиянами.
«Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек, не могут встретиться супруги», — сказано в петиции, которую опубликовал в соцсетях её автор Петрри Маттинен.
«Принятое решение делает логистику почти невозможной и крайне затруднительной. К тому же оно нарушает Конституцию Финляндии, согласно которой нельзя запретить финским гражданам возвращаться в страну».
Он также считает, что этот запрет оказался направлен в первую очередь против простых людей.
«У многих есть родственники с обеих сторон границы. У людей были планы, как провести Рождество, встретиться на Новый год. К тому же Финляндия была таким транспортным хабом как для европейцев, желающих попасть в Россию, так и для россиян, которые передвигались в другие страны Европы, — они следовали через аэропорт Хельсинки транзитом. Но я не думаю, что петиция способна на что-то повлиять. Финские власти уже давно живут в своей реальности», — комментирует Кости Хейсканен.
Будете страдать!
Подтверждение его словам — свежее заявление министра обороны Антти Хяккянена, который винит в происходящем исключительно Россию.
В интервью финскому изданию Yle он признал, что от запрета, безусловно, пострадают держатели финских и российских паспортов, но это происходит не по вине финских властей.
«Когда российские власти говорят, что Финляндия принимает плохие решения, это не так. Скорее, речь идет о том, что намеренно или нет, но изменившаяся практика России привела к мерам, в соответствии с которыми Финляндия вынуждена закрыть границу. Действия российской стороны приводят к тому, что много обычных граждан, у которых два паспорта, и другие будут страдать в повседневной жизни. Мы не хотели принимать такие решения так, чтобы это причиняло неудобство, но мы тут противостоим угрозе безопасности», — считает министр.
Жительница Финляндии Лариса С. искренне не понимает, почему финские власти, которые не способны справиться с миграционными проблемами, винят в своей некомпетентности Россию и перекладывают груз проблем на плечи простых граждан.
Они с мужем живут в 60 километрах от Хельсинки. В начале ноября погостить к ним приехала 72-летняя мама из Москвы. Для пожилой женщины дорога в Финляндию и без того была достаточна трудна и заняла не один день.
«Мама выехала ко мне 9 ноября. Маршрут такой: Москва — Выборг — поезд. Через два часа от Выборгского вокзала отправлялся автобус до финской Лапеенранты. Там на вокзале Лапеенранты надо было подождать два часа до поезда VR Lapeen, и мы уже подхватывали её на машине. Тут молодой человек-то устанет, а она тем более. После решения правительства Финляндии мама уже вторые сутки в стрессе — вообще не понимаем, как она будет выбираться и переживет столь дальнюю дорогу», — расстраивается Лариса.