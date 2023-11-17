Госдума одобрила увеличение акцизов на табак и вино в 2024 году

Законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс. Документ предусматривает увеличение акцизов на вино в 2025 году до 112 ₽ за л, в 2026 — до 116 ₽ Ставка акциза на игристые вина, согласно поправкам, увеличивается с 45 ₽ за л до 141 ₽ в 2024 году, в 2025 — до 147 ₽, в 2026 — до 153 ₽
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в случае принятия закона доходы бюджета от винных акцизов могут вырасти с 11,1 млрд руб. в 2023 году до 22,6 млрд руб. в 2024 году, в 2025 году ожидается рост поступлений в бюджет до 28,4 млрд руб., в 2026 — до 29,8 млрд руб.
Закон предусматривает увеличение акциза на табак в 2025 году до 4 626 ₽ за кг, в 2026 — до 4 811 ₽ Акциз на сигареты и папиросы увеличится с 2 603 ₽ за 1 тыс. шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, до 2 813 ₽ за 1 тыс. шт. плюс 16%. В 2025 году акциз с учетом 16% должен увеличиться до 2 926 ₽, в 2026 — до 3 043 ₽
Согласно закону, увеличить также планируется акцизы на табак, предназначенный для потребления путем нагревания. В 2024 году акциз предлагают установить на уровне 9 367 ₽ за 1 кг (8 669 ₽ в 2023 году), в 2025 — 9 742 ₽, в 2026 — 10 132 ₽ Наконец, акцизы на жидкости для электронных сигарет планируется установить на уровне 42 ₽ за 1 мл, в 2025 году — 44 ₽, в 2026 году — 46 ₽
Проект поправок в Налоговый кодекс об увеличении акцизов на вино и табак в Госдуму внесло правительство. Согласно пояснительной записке, благодаря увеличению акцизов на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в 2024 году в бюджет дополнительно поступит 39 млрд руб., в 2025 — 52 млрд руб., в 2026 — 59 млрд руб.