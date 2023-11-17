Депутат Госдумы Гусев перепутал чат: публично договорился о «деле»

«Дмитрий Гусев перепутал чаты. Интересно, какое “дело” к депутату Госдумы?» — спрашивают авторы канала «Южные политтехнологи — безжалостные и беспощадные».
Из скриншота следует, что переписка в телеграм-канале ведется, предположительно, между Дмитрием Гусевым (депутат Госдумы от Краснодарского края, ЛНР, 1-го замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду») и Олегом Морозовым (депутат Госдумы от Татарстана). Так как скриншот опубликован в канале Гусева, а на фото переписки человек, похожий на Морозова.
В ней идет речь идет о каком-то «деле» и знакомстве с Игорем Ивановичем Поцебиным. Кто это, на данный момент выяснить не удалось.
«ФедералПресс» запросит комментарии и том, кто такой Поцебин и о каком «деле» шла речь.
Ранее «ФедералПресс» писал, что телеграм-канал администрации Ставрополя оскорбил официальное лицо.