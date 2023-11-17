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12:38 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Алихан Смаилов поручил строить паромы на Каспии с 2024 года

Касым-Жомарт Токаев поставил четкую задачу довести долю транспортной отрасли в ВВП Казахстана до 9%

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

АЛМАТЫ, 17 ноя — Sputnik. На прошедшем в Астане совещании по вопросам развития транспортной отрасли Казахстана премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил обеспечить строительство паромов на Каспии с 2024 года, сообщает пресс-служба премьера.

«Отрасль быстро расширяется, у нас большими темпами растет спрос на транспортные услуги. Нужно принять все необходимые меры для своевременного наращивания соответствующего потенциала нашей страны», — цитирует пресс-служба слова Смаилова.

Он напомнил, что Касым-Жомарт Токаев распорядился довести долю транспортной отрасли в ВВП Казахстана до 9%. Поэтому требуется убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала республики.

«Одним из главных барьеров отрасли являются затяжные административные процедуры на границе и в аэропортах. Здесь мы тоже должны поработать. У нас есть договоренности с соседними странами по интеграции информационных систем с тем, чтобы мы выстроили одну логистическую цепочку по всему Среднему коридору», — отметил Алихан Смаилов.

По его словам, отдельным вопросом стоит качество проводимых дорожно-строительных работ. В частности, Карагандинская, Алматинская и Акмолинская области до сих пор не обеспечили 100% экспертизу качества местной сети дорог.

«Помимо этого, некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора. Договоры с технадзором заключаются поздно либо вовсе не заключаются. Это напрямую влияет на качество работ», — указал премьер.

Также Смаилов акцентировал внимание на необходимости наращивать потенциал отечественной промышленности. Она должна закрывать основные потребности транспортной отрасли, начиная от производства битума и рельс до тепловозов и большегрузных авто.

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