12:38 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Алихан Смаилов поручил строить паромы на Каспии с 2024 года
Касым-Жомарт Токаев поставил четкую задачу довести долю транспортной отрасли в ВВП Казахстана до 9%
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АЛМАТЫ, 17 ноя — Sputnik. На прошедшем в Астане совещании по вопросам развития транспортной отрасли Казахстана премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил обеспечить строительство паромов на Каспии с 2024 года, сообщает пресс-служба премьера.
«Отрасль быстро расширяется, у нас большими темпами растет спрос на транспортные услуги. Нужно принять все необходимые меры для своевременного наращивания соответствующего потенциала нашей страны», — цитирует пресс-служба слова Смаилова.
Он напомнил, что Касым-Жомарт Токаев распорядился довести долю транспортной отрасли в ВВП Казахстана до 9%. Поэтому требуется убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала республики.
«Одним из главных барьеров отрасли являются затяжные административные процедуры на границе и в аэропортах. Здесь мы тоже должны поработать. У нас есть договоренности с соседними странами по интеграции информационных систем с тем, чтобы мы выстроили одну логистическую цепочку по всему Среднему коридору», — отметил Алихан Смаилов.
По его словам, отдельным вопросом стоит качество проводимых дорожно-строительных работ. В частности, Карагандинская, Алматинская и Акмолинская области до сих пор не обеспечили 100% экспертизу качества местной сети дорог.
«Помимо этого, некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора. Договоры с технадзором заключаются поздно либо вовсе не заключаются. Это напрямую влияет на качество работ», — указал премьер.
Также Смаилов акцентировал внимание на необходимости наращивать потенциал отечественной промышленности. Она должна закрывать основные потребности транспортной отрасли, начиная от производства битума и рельс до тепловозов и большегрузных авто.