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12:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Лукашенко доложили, как охраняют ядерное оружие в Беларуси

Лукашенко рассказали про охрану ядерного оружия в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко 17 ноября 2023 года во время посещения артиллерийской базы вооружения рассказали, как охраняют ядерное оружие в Беларуси, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Президент поинтересовался про организацию дисциплины, а также работы и охраны части. Кроме того, он спросил:

— У нас ядерного оружия такая же охрана?

На это президенту Беларуси ответили, что охрана еще лучше.

— Еще круче? Куда уж круче… — заметил Лукашенко.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что ядерное оружие надо собрать в одну кучу и уничтожить.

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