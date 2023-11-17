12:44 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко доложили, как охраняют ядерное оружие в Беларуси
Лукашенко рассказали про охрану ядерного оружия в Беларуси.
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко 17 ноября 2023 года во время посещения артиллерийской базы вооружения рассказали, как охраняют ядерное оружие в Беларуси, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Президент поинтересовался про организацию дисциплины, а также работы и охраны части. Кроме того, он спросил:
— У нас ядерного оружия такая же охрана?
На это президенту Беларуси ответили, что охрана еще лучше.
— Еще круче? Куда уж круче… — заметил Лукашенко.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что ядерное оружие надо собрать в одну кучу и уничтожить.