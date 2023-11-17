12:49 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко ознакомился с артиллерийской базой вооружения в Гомеле
Президенту продемонстрировали ручные противотанковые гранатометы, с которыми он сталкивался во времена собственной службы.
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МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, сообщила пресс-служба главы государства.
Данная база, где в настоящее время хранятся вооружение и военная техника, была сформирована еще в 1941 году и прошла по дорогам Второй мировой войны, сообщил ее начальник Евгений Маслюков.
Глава государства поинтересовался, все ли стрелковое вооружение отремонтировано, как его хранят, поинтересовался, готово ли оно к бою.
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», главе государства показали, что на базе хранятся, в том числе, и ручные противотанковые гранатомёты, с которыми ранее служил сам белорусский лидер.
«Это наше оружие. С ним надо дружить», — заметил Главнокомандующий.