12:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Членство экс-главы самарского правительства Кудряшова в «ЕР» приостановят
Причина — возбуждение уголовного дела.
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В Самаре приостановят членство бывшего врио председателя правительства региона Виктора Кудряшова в партии «Единая Россия». Это связано с возбуждением в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Членство в партии Виктора Кудряшова будет приостановлено в ближайшее время решением президиума регионального политсовета, — сообщили в пресс-службе «ЕР».
Напомним, Виктор Кудряшов покинул пост врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области 14 ноября 2023 года. Вскоре после этого его задержали. Как выяснилось, чиновник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при проектировании станции метро «Театральная». Ущерб превышает 3,5 млрд рублей. Виктор Кудряшов не признает свою вину. Накануне, 16 ноября, Октябрьский районный суд Самары арестовал экс-главу кабмина на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 12 января 2024 года.