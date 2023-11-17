Лукашенко приехал на гомельский ювелирный завод «Кристалл»

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Гомельское производственное объединение «Кристалл» — управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», передает корреспондент БЕЛТА.
Главе государства доложат о результатах модернизации алмазообрабатывающего производства и принимаемых мерах по повышению эффективности работы предприятия.
Гомельский ювелирный завод «Кристалл» является ведущим в Беларуси производителем ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента. С 2013 года предприятие включено в список привилегированных клиентов самой крупной в мире алмазодобывающей компании «Алроса» (Россия).