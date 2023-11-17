13:07 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Молдова закончит процедуру выхода из МПА СНГ 8 февраля 2024 года
Матвиенко подчеркнула, что выход Молдовы из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее.
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КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Молдова закончит процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года. Об этом сообщила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Что касается (сроков — Ред.), когда завершится процедура — это все прописано в наших правилах. После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля (2024 года — Ред.), и 8 февраля уже официально Молдова не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ», — сказала Матвиенко журналистам.
Она также отметила, что ассамблее это никакого урона не нанесет и она продолжит работу.
Ранее стало известно, что флаги Украины и Молдовы не были вывешены перед зданием государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке, где в пятницу проходит заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.
Напомним, молдавские депутаты 20 июля 2023 года приняли в окончательном чтении закон о выходе страны из МПА СНГ. Законопроект внес в парламент его председатель Игорь Гросу. В пояснительной записке к документу указано, что членство Молдовы в МПА СНГ нецелесообразно, «поскольку в настоящее время Молдова поддерживает межпарламентские отношения с государствами-участниками МПА СНГ на двустороннем уровне, в том числе по линии групп дружбы».