«Надо перестать бояться друг друга»: Александр Высокинский — об объединении Екатеринбурга с Тюменью

«Когда мы будем говорить об агломерациях, надо перестать друг друга бояться. У нас вчера мэр Екатеринбурга совершенно правильную фразу сказал: давайте объединяться. Давайте что-то делать вместе. Нас тут как прорвало: “Тюмень захватывает Екатеринбург”. Это что за дурь?», — сказал Высокинский на панельной дискуссии в рамках форума «Города России».
По его словам, еще в эпоху СССР начался процесс объединения регионов Урала в единый промышленный узел и эту тенденцию следует продолжать. При этом Александр Высокинский подчеркнул, что создание агломерации не подразумевает массового переселения граждан из одного города в другой. По мнению бывшего мэра, в данном случае нужно приложить усилия, чтобы жители, в первую очередь, малых городов не мигрировали.
Накануне тюменский мэр Руслан Кухарук предположил, что в будущем Екатеринбург и Тюмень могут организовать своеобразную «агломерацию», поскольку современные тренды подталкивают к «объединению» не только муниципалитетов, но и целых регионов. Но об этом можно говорить уже после окончания строительства трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Тюмени через Казань и Екатеринбург.