«Великие люди»: мэр Екатеринбурга официально представил четырех новых почетных граждан

«За 300 лет своей истории Екатеринбург прошел удивительный путь — от металлургического поселения до города-труженика и города-новатора, центра мировых коммуникаций. Это стало возможно благодаря невероятному таланту и упорному труду наших земляков. <…> Именно поэтому наш торжественный прием посвящен людям — не побоюсь этого слова, великим людям. Чей вклад в развитие города невозможно переоценить», — сказал Орлов.
Получая знак отличия, бард и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков со сцены признался, что последние 55 лет «служил этому городу не за грамоты и не за медали». «Мы были, есть и, наверное, будем всегда одним из самых важных городов нашей страны», — высказался Новиков.
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов, также удостоенный звания, неожиданно решил поделиться сокровенным. По словам спортменеджера, после российского ЧМ-2018 у него осталась лишь одна мечта — чтобы однажды на «Екатеринбург-Арене» прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА: «Это будет означать, что наш “Урал” в матче [этого турнира] участвует».
Другой почетный гражданин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин дал понять, что ему еще есть что доказывать Екатеринбургу: «Надеюсь, мне хватит времени и сил». И приготовил собравшимся подарок — клип с песней о Екатеринбурге, несколько строчек в которой исполнил сам Орлов.
«Жаль, что когда-нибудь // Все мы уйдем, увы // Но будет светить нашим детям // Города добрый свет // Что озаряет путь», — распевал мэр на экране.
Ректор УрГЭУ Яков Силин, пришедший на церемонию с женой и детьми, рассказал, как 40 лет назад мог и не оказаться в Екатеринбурге. «Меня спросили: “Где вы хотите дальше служить Отечеству?” Я имел право выбирать любую точку России и Советского Союза. Но выбрал Свердловск, наш Екатеринбург. И нисколько не жалею», — подчеркнул Силин.
Завершив чествование почетных граждан, Орлов вручил и другие награды. Так, за заслуги перед Екатеринбургом отметили продюсера Евгения Горенбурга и легендарного промышленника Анатолия Павлова. А экс-мэра Аркадия Чернецкого, академика Валерия Чарушина и депутатов Михаила Матвеева, Владимира Крицкого и Дмитрия Сергина наградили медалью «300 лет Екатеринбургу».