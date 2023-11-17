13:28 (мск), источник: НДН.ИНФО
Назвали имя нового главы Кыштовского района
Его определили в результате открытого голосования вчера на очередной сессии депутатов.
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В Новосибирской области в ходе 25-й сессии Кыштовского райсовета вчера, 16 ноября, депутаты единогласно избрали главой района Николая Шипчина.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кыштовского района был объявлен 12 сентября текущего года. В числе кандидатов, принятых к рассмотрению конкурсной комиссией, значились три человека: Николай Шипчин, Сергей Черкасов, Алена Шеломенцева. Допустили для голосования руководившего Кыштовской сельской администрацией Николая Шипчина и Сергея Черкасова, который избирается главой р.п. Чистоозерное более 10 лет.
В качестве основного механизма развития Шипчин обозначил методику управления территорией, основанную на максимальном использовании ее кадрового потенциала, вовлеченности в процесс управления как можно большего числа жителей. По словам новоизбранного главы, Кыштовский район должен стать территорией, нашедшей свое место в региональном разделении труда, имеющей устойчивую перспективу развития.
Напомним, что с 1995-го должность главы Кыштовского района занимал Николай Кузнецов, который в августе этого года, спустя 28 лет, сложил полномочия по собственному желанию.