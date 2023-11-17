13:43 (мск), источник: АиФ Уфа
Парламент Башкирии поддержит запрет на использование сотовых в школах
В пресс-службе Госсобрания РБ, сообщили что республиканский парламент намерен поддержать федеральный закон.
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Республиканский парламент намерен поддержать федеральный закон о запрете на использование сотовых в школах, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Запрет на использование мобильных телефонов на уроках в рамках изменений в федеральный закон об образовании Госдума приняла в первом чтении. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что этот вопрос в республике поднимался неоднократно и педагогами, и родительским сообществом.
«Проблема с бесконтрольным пользованием смартфонами на уроках действительно есть, и она одной из первых в новом созыве была взята в проработку. Надо признать: смартфоны, если они не используются педагогом в учебном процессе, мешают всем. На уроке дети должны учиться, а не снимать контент для соцсетей», — отметил Толкачев.
При необходимости депутаты Башкирии представят свои замечания и предложения к законопроекту.