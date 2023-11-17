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14:07 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко в Гомеле подарили гранатомет

Как уточнили специалисты, это РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7 В.

Источник: AP 2023

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко в завершение посещения артиллерийской базы вооружения в Гомеле подарили гранатомет, сообщает БЕЛТА.

Как уточнили специалисты, это РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7 В.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 многоразового применения производится с 1961 года по настоящее время. Он предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями.

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