14:03 (мск), источник: © РИА Новости

У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Минобороны США кончаются деньги на оружие для Киева, пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«У Пентагона сейчас есть около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии <…>, сократился до всего лишь 1,1 миллиарда долларов, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться», — говорится в публикации.

При этом, по данным газеты, страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года не ослабленной.

«Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого», — указано в статье.

Издание добавило, ссылаясь на источники, что Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия. Кроме того, западные официальные лица признают, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя.

На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

Как сообщил сегодня Белый дом, президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, план не включает дополнительную помощь Израилю и Украине.

Из-за межпартийных разногласий конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Очередная компромиссная инициатива, внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном, не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Киева, если конгресс утвердит такой документ.

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