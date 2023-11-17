Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

«Первые два корабля, по 25 тысяч тонн каждый, в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года», — сказал он.
Корабли с пшеницей для ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритреи отправят до конца года.
Патрушев напомнил, что в общей сложности в Африку до конца года безвозмездно поставят до 200 тысяч тонн российской пшеницы.
О намерениях государства бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле этого года.