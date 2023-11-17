Главное
Палестино-израильский конфликт
15:00 (мск), источник: © РИА Новости

Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения стенда ведомства на выставке-форуме «Россия».

Источник: © РИА Новости

«Первые два корабля, по 25 тысяч тонн каждый, в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года», — сказал он.

Корабли с пшеницей для ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритреи отправят до конца года.

Патрушев напомнил, что в общей сложности в Африку до конца года безвозмездно поставят до 200 тысяч тонн российской пшеницы.

О намерениях государства бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле этого года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Безумие'. В США пожалели о вражде с Россией из-за 'тупости' Украины
'Он все понимает': до Запада дошло, почему не получилось победить Путина
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
сельское хозяйство