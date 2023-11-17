Пермский губернатор вступился за главу своего грантового фонда

«Я понимаю волнительность наших некоммерческих организаций, особенно крупных, которые постоянно участвуют. У них есть досада, что они не всегда выигрывают. На самом деле, надо воспринимать это достойно. Если ты крупная, знаковая для региона организация, это не значит, что ты автоматический можешь победить», — подчеркнул Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».
По словам Махонина, в последнем отборе победителей акцент был сделан на небольшие организации, которые ранее поддержку из фонда не получали. В заключении губернатор заявил, что Малкова на посту директора фонда сделала свою работу «на отлично», и вручил ей благодарность.
О том, что Малкова покидает руководство фонда губернаторских грантов, она сообщила 13 ноября, отметив, что «предвосхитила действия оппонентов, приняв решение еще в августе». Она отметила, что при распределении бюджетных средств действовала «добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях». При этом источники в политструктурах Прикамья предполагали, что причиной увольнения Малковой могли стать несколько скандалов, когда гранты из фонда получали никому не известные НКО.