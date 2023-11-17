14:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Важным волгоградцам будут выплачивать 500 тысяч рублей
Почетным гражданам Волгоградской области утвердили выплату в 500 тыс. рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор подписал постановление об утверждении мер социальной помощи почетным гражданам Волгоградской области. Волгоградцы, которые имеют почетное звание, будут иметь целый список льгот. Еще им полагается единовременная и ежемесячная выплата.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, почетным гражданам будет разово выплачиваться по 500 тысяч рублей. А ежемесячно они будут получать по 50 тысяч рублей и компенсацию 50% расходов на оплату ЖКУ. Также почетным гражданам Волгоградской области будут полагаться льготы при оплате услуг в госучреждениях образования, культуры и спорта региона, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, возмещение расходов, связанных с оплатой услуг залов официальных лиц и делегаций на ж/д и автовокзалах, в портах и аэропортах.
Кроме того, почетным гражданам раз в год полагается компенсация стоимости проезда на отдых в пределах России, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение при медицинских показаниях. Еще важным волгоградцам бесплатно будут выдавать лекарства и лечить в стоматологиях.
В документе уточняется, что ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей будут получать те почетные граждане, которым исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Постановление было подписано губернатором 17 ноября — сегодня оно вступило в силу.