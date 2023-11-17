Вода не бесплатна, важно донести эту идею до населения — Мирзиёев

По словам президента, сегодня 80 процентов земель в Сурхандарьинской области орошаются насосами, часть из которых работают более 40 лет, в результате их изношенности стоимость воды увеличивается в два раза, в год нерационально расходуется 20 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Также в результате такого подхода на 20 тысячах гектаров земли ухудшилось водоснабжение.
Еще 35% воды теряется из-за того, что половина ирригационной сети протяженностью 1700 километров проходит по земляным руслам, а не бетонным каналам.
Президент предложил донести до населения идею, что «вода не бесплатна» и превратить ее в правило повседневной жизни совместно с активистами района, интеллигенцией и широкой общественностью. Чиновникам поручено разработать двухлетнюю программу по бетонированию 47 каналов, отремонтировать шесть каналов с большими потерями воды, восстановить 90 тысяч гектаров земли, привлекая в следующем году 60 миллионов долларов на ремонт канала «Шерабадский магистральный».
Как мы сообщали ранее, из 39 миллиардов кубометров воды, потребленных в прошлом году в республике, 36% потерялось в земляных каналах и рвах. Кроме того, пять-шесть миллиардов кубометров воды тратится впустую и сбрасывается в коллекторы, поскольку 70% земель орошается по-старому.