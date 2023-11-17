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14:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор вручил государственные награды самарским участникам СВО

Сотрудники одного из крупнейших промышленных предприятий региона получили награды за храбрость в зоне спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды сотрудникам одного из крупнейших промышленных предприятий региона, которые защищают Отечество на спецоперации. А сама компания и трудовой коллектив помогают военнослужащим, их семьям и воинским подразделениям.

— Я от всей души хочу поблагодарить коллектив компании за ту неоценимую помощь, которая оказывается сегодня вооруженным силам, нашим с вами землякам. Компания включилась в помощь нашей армии по полной.

сказал Дмитрий Азаров

Предприятие передало на фронт уже десятки единиц специальной техники, большое количество гуманитарных грузов. Глава региона вручил медаль «За храбрость» второй степени бойцу, награжденному за мужество и отвагу. А Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность был награжден один из сотрудников предприятия, который погиб. Награду передали вдове бойца.

Как отметил губернатор, сегодняшние герои-бойцы встают в строй, равняясь на героев Великой Отечественной войны, — на защиту мирного неба над головой и самарской землей, однако в этой борьбе не обходится без потерь.

— Каждому из нас тяжело, когда уходят родные и близкие люди, наши товарищи и коллеги. Уверен, мы пронесем благодарную память в наших сердцах о погибших товарищах и позаботимся об их родных и близких, — сказал Дмитрий Азаров.

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