14:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор вручил государственные награды самарским участникам СВО
Сотрудники одного из крупнейших промышленных предприятий региона получили награды за храбрость в зоне спецоперации.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды сотрудникам одного из крупнейших промышленных предприятий региона, которые защищают Отечество на спецоперации. А сама компания и трудовой коллектив помогают военнослужащим, их семьям и воинским подразделениям.
— Я от всей души хочу поблагодарить коллектив компании за ту неоценимую помощь, которая оказывается сегодня вооруженным силам, нашим с вами землякам. Компания включилась в помощь нашей армии по полной.
Предприятие передало на фронт уже десятки единиц специальной техники, большое количество гуманитарных грузов. Глава региона вручил медаль «За храбрость» второй степени бойцу, награжденному за мужество и отвагу. А Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность был награжден один из сотрудников предприятия, который погиб. Награду передали вдове бойца.
Как отметил губернатор, сегодняшние герои-бойцы встают в строй, равняясь на героев Великой Отечественной войны, — на защиту мирного неба над головой и самарской землей, однако в этой борьбе не обходится без потерь.
— Каждому из нас тяжело, когда уходят родные и близкие люди, наши товарищи и коллеги. Уверен, мы пронесем благодарную память в наших сердцах о погибших товарищах и позаботимся об их родных и близких, — сказал Дмитрий Азаров.