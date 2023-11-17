15:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Владимир Путин назначил шесть новых судей Ростовской области
Президент Владимир Путин назначил новых судей в суды Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.
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Заместителем председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону назначена Ирина Кузьменко. Судьями Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону — Галина Вернигорова и Александр Князев. В Кировский районный суд Ростова назначен судья Александр Войнов.
Кроме того, судьей Новочеркасского городского суда стал Александр Филимонов, а судьей Таганрогского городского суда — Зинаида Папанова.
Кристина Федичкина.