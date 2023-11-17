Институт военных капелланов вводится в белорусской армии

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Новая должность — инструктор (по работе с верующим личным составом) — введена с 1 ноября в Вооруженных Силах Беларуси, сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство заявило, что должность учредили, чтобы максимально эффективное использовать потенциала священнослужителей для формирования «воинских качеств военнослужащих, их взглядов и настроений, нравственного облика».
Сейчас в армии на эту должность назначены шесть военнослужащих.
По данным Sputnik Беларусь, один из таких клириков проходит сейчас срочную службу в 307-й отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке. На территории части есть православный храм в честь святого благоверного князя Александра Невского, где и проводит богослужения «срочник» в сане.