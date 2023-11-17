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15:15 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Институт военных капелланов вводится в белорусской армии

Священнослужителей, имеющих духовное образование и годных к военной службе, решено назначать на должности инструкторов по работе с верующим личным составом в Вооруженных Силах Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Новая должность — инструктор (по работе с верующим личным составом) — введена с 1 ноября в Вооруженных Силах Беларуси, сообщила пресс-служба Минобороны.

«На данные должности назначаются священнослужители, имеющие духовное образование и возведенные в сан и годные по состоянию здоровья для прохождения срочной военной службы (службы в резерве)», — пояснили в Минобороны.

Ведомство заявило, что должность учредили, чтобы максимально эффективное использовать потенциала священнослужителей для формирования «воинских качеств военнослужащих, их взглядов и настроений, нравственного облика».

Сейчас в армии на эту должность назначены шесть военнослужащих.

По данным Sputnik Беларусь, один из таких клириков проходит сейчас срочную службу в 307-й отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке. На территории части есть православный храм в честь святого благоверного князя Александра Невского, где и проводит богослужения «срочник» в сане.

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