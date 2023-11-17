15:33 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму подумывают национализировать отель Софии Ротару
«Вилла София» в Крыму может быть национализирована.
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Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов.
Он отметил, что отель певицы Софии Ротару в Крыму может быть национализирован, поскольку она не сделала ничего хорошего для жителей полуострова. Кроме того, отель в Крыму не сделал Ротару крымчанкой, считает Константинов.