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15:43 (мск), источник: Нижегородская правда

Межрайонные суды создаются в Нижегородской области

В составе межрайонных судов будут работать постоянные судебные присутствия.

Опубликован федеральный Закон «О создании межрайонных судов Нижегородской области, об упразднении некоторых районных судов Нижегородской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Нижегородской области». По нему создадут 12 межрайонных судов.

Как сообщается на сайте Нижегородского областного суда, будут образованы межрайонные суды Большеболдинский, Вачский, Воротынский, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, а также Краснобаковский, Перевозский, Пильнинский, Сергачский, Шарангский, Шахунский.

При этом в городах Первомайск и Ветлуга, сёлах Гагино, Спасское, Вад, Сеченово, Уразовка, рабочих посёлках Сосновское, Вознесенское, Большое Мурашкино, Сокольское, Воскресенское, Бутурлино, Тонкино образуют постоянные судебные присутствия. Они будут работать в составе межрайонных судов.

Решение о начале работы каждого межрайонного суда будет принимать президиум Нижегородского областного суда.

Реформа призвана, в частности, перераспределить нагрузку между судами, так как в последнее время в одних районах она снижается, а в других растёт, а также повысить объективность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Их можно будет набирать в нескольких районах, а значит, меньше вероятность, что они знакомы с участниками процесса.

Юлия ПОЛЯКОВА.

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