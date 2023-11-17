15:43 (мск), источник: Нижегородская правда
Межрайонные суды создаются в Нижегородской области
В составе межрайонных судов будут работать постоянные судебные присутствия.
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Опубликован федеральный Закон «О создании межрайонных судов Нижегородской области, об упразднении некоторых районных судов Нижегородской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Нижегородской области». По нему создадут 12 межрайонных судов.
Как сообщается на сайте Нижегородского областного суда, будут образованы межрайонные суды Большеболдинский, Вачский, Воротынский, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, а также Краснобаковский, Перевозский, Пильнинский, Сергачский, Шарангский, Шахунский.
При этом в городах Первомайск и Ветлуга, сёлах Гагино, Спасское, Вад, Сеченово, Уразовка, рабочих посёлках Сосновское, Вознесенское, Большое Мурашкино, Сокольское, Воскресенское, Бутурлино, Тонкино образуют постоянные судебные присутствия. Они будут работать в составе межрайонных судов.
Решение о начале работы каждого межрайонного суда будет принимать президиум Нижегородского областного суда.
Реформа призвана, в частности, перераспределить нагрузку между судами, так как в последнее время в одних районах она снижается, а в других растёт, а также повысить объективность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Их можно будет набирать в нескольких районах, а значит, меньше вероятность, что они знакомы с участниками процесса.
Юлия ПОЛЯКОВА.