15:40 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко в Гомеле подарили гранатомет и золотую карту Беларуси
Белорусские ювелиры также подарили главе государства ручку из мореного дуба, которому не менее 4 тысяч лет.
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МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель, где посетил хранилище военного оружия и ювелирный завод, получил в подарок гранатомет и карту страны, выполненную из драгоценных металлов.
Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», во время посещения 1868-й артиллерийской базы вооружения в Гомеле белорусскому лидеру подарили гранатомет РПГ-7 со словами: «Пополнить Ваш арсенал!».
Такие гранатометы до сих пор находятся на вооружении белорусской и российской армий, несмотря на то, что были разработаны в советские времена. Благодаря новым прицельным приспособлениям и обновленным выстрелам, гранатомет и сейчас является грозным оружием против бронетехники.
В свою очередь руководство производственного объединения «Кристалл» преподнесло главе государства в подарок карту Беларуси из серебра, золота и бриллиантов. Мастера-ювелиры при изготовлении этой карты использовали бриллианты разной величины для обозначения столицы Беларуси, областных и районных центров.
Также на «Кристалле» президенту была подарена стильная ручка из мореного дуба. Этот дуб был некогда выловлен в реке Сож. Как отмечается в сообщении «Пула первого», дерево пролежало в воде несколько тысячелетий, этому дубу не менее 4 тысяч лет.