16:27 (мск), источник: РИА Новости
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма
Жители Россошанского района под Воронежем передали в зону СВО продукты и письма.
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная администрация.
«Очередной гуманитарный груз был собран жителями Архиповского, Кривоносовского, Новопостояовского и Подгоренского сельских поселений района для россошанских военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Как отмечают власти, в состав груза вошли продукты питания и письма поддержки бойцам от школьников.