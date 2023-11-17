17:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Ветерана из Волгограда со 100-летием поздравил Владимир Путин
Президент РФ направил поздравительное письмо ветерану Варваре Шморгун, которой исполнилось 100 лет.
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17 ноября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Варваре Шморгун. С вековым юбилеем жительницу Волгограда поздравил Владимир Путин. Президент России направил ветерану поздравительное письмо.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской областной думы, с юбилеем ветерана поздравили и депутаты регпарламента, которые вручили цветы и подарки.
Варвара Шморгун попала на фронт в 1942 году в 18-летнем возрасте. Она окончила школу воздушных стрелков-радистов, после чего воевала в составе 133-й Отдельной зенитно-артиллерийской бригады противовоздушной обороны, в 95-й дивизии ПВО города Баку, под защитой которой были месторасположения запасов нефти. В январе 1945 года Варвара Шморгун была назначена начальником радиостанции и в составе 654-го полка отправилась на войну против милитаристской Японии.
Ветеран имеет медали «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени. После завершения войны Варвара Петровна работала в народном хозяйстве, воспитывала детей, внуков и правнуков.