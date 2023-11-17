Лукашенко пригрозил всем коррупционерам, что все закончится, как с молочниками

Напомним, 14 ноября на совещании белорусский лидер сообщил, что в отношении руководителей ряда предприятий молочной отрасли страны возбуждено уголовное дело за организацию преступных схем. Позднее в КГБ пояснили, что по этим схемам молочная продукция поставлялась по заниженным ценам, при этом были факты уклонения от уплаты налогов и вывода средств за рубеж.
«…кто вор, жулик, проходимец — будет как с молочниками. Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их “творения”. Я имею в виду коррупционеров. Хотя мне часто говорят: “Александр Григорьевич, ну дай бог, чтобы в каждой стране так было (как в Беларуси — Sputnik). А я не хочу, чтобы вообще было. Воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо. От торговли до вот этих жуликов”, — сказал Лукашенко коллективу ПО “Кристалл”, его слова приводит президентская пресс-служба.
Он также напомнил, что будущий год будет Годом качества.
«Мы заставим всех качественно работать. Кто хочет, и кто не хочет», — заявил президент.
Отдельное внимание Лукашенко уделил освоению новых рынков, подчеркнув большие перспективы развития сотрудничества со странами Африки — такими, как Зимбабве и Экваториальная Гвинея, куда ожидается ответный визит белорусского лидера.
Он уточнил, что это важно, в том числе, и для ПО «Кристалл», так как на Африканском континенте имеются крупные месторождения драгметаллов и алмазов.
В качестве примера успешного сотрудничества со странами Африки Лукашенко привел Зимбабве, где благодаря белорусской техники удалось получить хороший урожай.
«Они сегодня получили рекордный урожай хлебов, и впервые в истории благодаря нашей технике и помощи накормили хлебом свой народ. Богатейшая страна. Естественно, на выгодных условиях мы с ними работаем. Им нравится, что мы не пришли к ним как колонизаторы», — сказал белорусский лидер.
Президент выразил уверенность, что если каждый на своем рабочем месте будет хоть понемногу прибавлять, то Беларусь в целом и каждый отдельный ее житель будут жить хорошо.