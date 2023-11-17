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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Артур Абдрашитов возглавил министерство туризма Самарской области

Чиновник доложил Дмитрию Азарову о рекордном приросте туристического потока.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто возглавил министерство туризма Самарской области. На должность министра Дмитрий Азаров назначил Артура Абдрашитова. Чиновник в ходе личной встречи сообщил губернатору о результатах работы по развитию отрасли.

Как отмечает Артур Абдрашитов, по результатам 9 месяцев текущего года число туристов, побывавших в Самарской области, превысило общий показатель за весь 2022 год и составило 2 млн 567 тысяч человек. С учетом набранных темпов, предполагается, что по итогам 2023 года этот показатель максимально приблизится к отметке 3 млн туристов. Гости региона за 9 месяцев потратили в Самарской области 19,5 млрд рублей, превысив прошлогодние показатели.

— На сегодняшний день в регионе 498 различных объектов размещения: отелей, турбаз, глэмпингов и кемпингов. Появляются новые объекты, преимущественно это объекты с концепцией так называемых клубных загородных отелей.

сообщил министр

Отметим, на недавнем Совете по улучшению инвестиционного климата в регионе были одобрены к реализации два инвестиционных проекта в туристической сфере — круглогодичного комплекса «Стрельная Вилладж» рядом с горой Стрельной и многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района. Кроме того, 18 ноября открыли прямой авиарейс Самара-Минск.

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