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20:17 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Астана Арена»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Астана Арена», чтобы поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Фото Касым-Жомарта Токаева на стадионе «Астана Арена» опубликовала пресс-служба Акорды.

Сборная Казахстана по футболу сыграет 17 ноября отборочный матч Чемпионата Европы 2024 года с командой Сан-Марино в Астане.

Опубликованы стартовые составы команд:

  • Казахстан: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов;
  • Сан-Марино: Бенедеттини, Този, Росси, Ди Майо, Фабри, Баттистини, Лаццари, Муларони, Капиккьони, Голинуччи, Нанни.

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие «рандеву» завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды — уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

Трансляция матча начнется в 21:00 по времени Астаны на телеканале «Qazsport».

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