Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Астана Арена»

Фото Касым-Жомарта Токаева на стадионе «Астана Арена» опубликовала пресс-служба Акорды.
Сборная Казахстана по футболу сыграет 17 ноября отборочный матч Чемпионата Европы 2024 года с командой Сан-Марино в Астане.
Опубликованы стартовые составы команд:
Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие «рандеву» завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды — уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).
Трансляция матча начнется в 21:00 по времени Астаны на телеканале «Qazsport».