18:34 (мск), источник: АиФ Крым
Севастопольцы написали более 1 тыс.300 обращений к властям в системе онлайн
Свои комментарий они оставили с 6 по 12 ноября в социальных сетях и на «Госуслугах».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жители города-героя оставили больше 1 300 комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Из них 924 поступило через соцсети, 396 — через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Как сообщили в севастопольском Центре управления регионом, все обращения будут обработаны и переданы в соответствующие службы.
Севастопольцев больше всего интересовали ответы на вопросы таких сфер, как жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дороги и работа транспорта. А также ремонт и модернизация уличного освещения.
В частности, жители во время обратной связи узнали от властей о том, что гораздо светлее станет в ближайшее время на улице Айландовой, в Троцком проезде и Мореходном переулке, так как здесь появятся 23 новых светильника. А на улице Дениса Ракицкого протянули шесть км электросетей и установили 173 опоры наружного освещения. До конца этого года специалисты «Горсвета» установят более трёх тысяч новых фонарей.
Ранее сообщалось о том, в 2023 году задолженность жителей Крыма перед кредитными организациями увеличилась почти в два раза.