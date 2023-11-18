Второй тур всеобщих местных выборов в Молдове: цифры и факты

Собрали основные факты о втором туре всеобщих местных выборов в Молдове, который состоится 19 ноября.
Голосование пройдет в 273 населенных пунктах страны.
Из 544 кандидатов в мэры 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые.
Из общего числа претендентов на должность мэра 158 женщин и 386 мужчин.
В бюллетень для голосования будут включены по 2 кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Исключениями стали село Котова Дрокиевского района и коммуна Тодирешты Унгенского района, где в бюллетенях будет по одному кандидату.
Согласно законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках в этом населенном пункте.