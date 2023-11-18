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00:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Второй тур всеобщих местных выборов в Молдове: цифры и факты

В инфографике Sputnik отражены основные цифры и факты, касающиеся второго тура всеобщих местных выборов в Молдове, который пройдет 19 ноября 2023 года.

Источник: Sputnik.md

Собрали основные факты о втором туре всеобщих местных выборов в Молдове, который состоится 19 ноября.

Голосование пройдет в 273 населенных пунктах страны.

Из 544 кандидатов в мэры 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые.

Из общего числа претендентов на должность мэра 158 женщин и 386 мужчин.

В бюллетень для голосования будут включены по 2 кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Исключениями стали село Котова Дрокиевского района и коммуна Тодирешты Унгенского района, где в бюллетенях будет по одному кандидату.

Согласно законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках в этом населенном пункте.

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