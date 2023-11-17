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20:36 (мск), источник: ТАСС

О «вульгарной глобализации» и ЛГБТ как части общества. Заявления Путина в Петербурге

Россия не планирует выходить из ЮНЕСКО и Организации Объединенных Наций, подобные предложения — ерунда, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур. Глава государства отметил, что представители ЛГБТ также являются частью общества и имеют право выигрывать культурные конкурсы, подчеркнул, что Москва не собирается закрывать «окно в Европу», и призвал не делить людей на сорта, «как мясо».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О попытках «отменить» российскую культуру

«Политика “отмены России” сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска. Правда в том, что с этой пресловутой “отменой”, как и с антироссийскими так называемыми санкциями, у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось».

Отменить российскую культуру «по определению невозможно», поскольку в ее основе лежат «подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность».

Задача культуры — наводить мосты между народами, что плохо получается у военных и политиков: «Те, кто хотят сжечь последние мосты, — это люди недалекие и некультурные».

О выходе из ЮНЕСКО

У России нет необходимости выходить из ЮНЕСКО: «Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО».

«Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?».

Об ЛГБТ как части общества

«Мы видим на разных конкурсах в западных странах: для того чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов — много всяких названий».

«Они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества». Однако «плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы»: «Равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры».

Об «окне в Европу»

Россия не собирается закрывать «окно в Европу», хотя, «когда дует, думаешь: может, и прикрыть, чтобы не простудиться».

«Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна. У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена».

Москва настроена на «самую тесную совместную работу» со всеми, кто разделяет ее ценности: «С теми, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия».

О трагедии Европы

Европейские элиты «утратили чувство национального самосознания» и попали в зависимость от Северной Америки, которая не позволяет им «реализовывать главное, ради чего их люди избирали, — защищать интересы собственных стран и народов»: «В этом сегодняшняя трагедия Европы».

Происходящее в Европе напоминает противостояние маршала Филиппа Петена и генерала Шарля де Голля в годы Второй мировой войны — они оба пытались спасти Францию, но «один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы»: «В целом такие подходы — борьба между двумя этими подходами — и лежат в основе событий, происходящих в Европе».

О славянской культуре как части европейской

«Славянская культура — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, причем очень яркая, самобытная и, разумеется, так же, как русскую культуру, невозможно ее отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями».

О делении людей на сорта

Провозглашение «исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо», неприемлемо: «Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно».

О «вульгарной глобализации»

Одна из главных причин напряженности в мире — «претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную, стремление подвергнуть всех и все унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным»: «Такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал».

О финансировании культуры

Россия за последние 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз и не планирует снижать их: «Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений».

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