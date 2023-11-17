Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Кишинев

Санду в беседе с британским министром выразила благодарность за поддержку, оказанную Великобританией Украине.
"Поддержка, оказанная соседней стране, имеет решающее значение и для безопасности Молдовы, и для стабильности и процветания Европы, — заявила президент Молдовы.
Также на встрече обсуждались вопросы безопасности в черноморском регионе, двустороннее сотрудничество и проблемы борьбы против коррупции, написала Санду в социальной сети.
В свою очередь глава МИДЕИ, вице-премьер Нику Попеску сообщил, что обсудил с Кэмероном общую заинтересованность в укреплении стратегических отношений между Молдовой и Великобританией, а также вопросы, связанные с молдавской диаспорой.
«Укрепление отношений с Великобританией является важным элементом устойчивости и безопасности нашей страны», — заявил Попеску.
Вице-премьер также отметил «важность активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией и привлечении к ответственности виновных в причинении вреда государству и гражданам».