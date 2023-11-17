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17 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Кишинев

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон поздно вечером в четверг посетил Молдову. Здесь он провел встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску и с президентом Майей Санду.

Источник: AP 2023

Санду в беседе с британским министром выразила благодарность за поддержку, оказанную Великобританией Украине.

"Поддержка, оказанная соседней стране, имеет решающее значение и для безопасности Молдовы, и для стабильности и процветания Европы, — заявила президент Молдовы.

Также на встрече обсуждались вопросы безопасности в черноморском регионе, двустороннее сотрудничество и проблемы борьбы против коррупции, написала Санду в социальной сети.

В свою очередь глава МИДЕИ, вице-премьер Нику Попеску сообщил, что обсудил с Кэмероном общую заинтересованность в укреплении стратегических отношений между Молдовой и Великобританией, а также вопросы, связанные с молдавской диаспорой.

«Укрепление отношений с Великобританией является важным элементом устойчивости и безопасности нашей страны», — заявил Попеску.

Вице-премьер также отметил «важность активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией и привлечении к ответственности виновных в причинении вреда государству и гражданам».

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