Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с методами обхода ограничений

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.
12 ноября «Ведомости» писали, что в России будут блокироваться конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как угрожающие функционированию интернета. 3 октября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин сообщил, что с 1 марта 2024 г. Роскомнадзор сможет блокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы.
Ранее в реестр запрещенных данных были включены сведения о способах изготовления и использования наркотиков, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация о способах совершения самоубийства, а также предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом.