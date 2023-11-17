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23:00 (мск), источник: Ведомости

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с методами обхода ограничений

Роскомнадзор сможет включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.

12 ноября «Ведомости» писали, что в России будут блокироваться конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как угрожающие функционированию интернета. 3 октября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин сообщил, что с 1 марта 2024 г. Роскомнадзор сможет блокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы.

Ранее в реестр запрещенных данных были включены сведения о способах изготовления и использования наркотиков, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация о способах совершения самоубийства, а также предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом.

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