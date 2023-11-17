Украина заявила о начале переговоров с Германией по гарантиям безопасности

«Сегодня начат первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года в Вильнюсе», — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Уточняется, что украинскую переговорную группу возглавил замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.
По данным офиса, Германия присоединилась к пяти другим государствам G7, с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры.
В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Киева, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
Как сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее.