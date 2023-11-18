09:35 (мск), источник: Российская газета

Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за нехватки снарядов

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что дефицит боеприпасов, который вызван смещением внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт, может привести к отступлению ВСУ. Об этом пишет Bloomberg.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — цитирует лидера Украины агентство.

Как отметил Зеленский, Киев испытывает острую нехватку 155-миллиметровых снарядов, поставки которых сейчас сильно замедлились. А это, по его словам, «подрывает усилия» украинских военных.

«Наши поставки сократились. Это жизнь, и это нормально, поскольку все борются за выживание», — посетовал Зеленский.

Ранее Bloomberg сообщил, что Киев не получит военной помощи от Вашингтона как минимум до середины декабря. В ближайшие дни демократы и республиканцы в конгрессе США планируют работать над соглашением по пакету помощи для Украины. Голосование по нему должно состояться в конце этого месяца.

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