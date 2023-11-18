Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за нехватки снарядов

«Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — цитирует лидера Украины агентство.
Как отметил Зеленский, Киев испытывает острую нехватку 155-миллиметровых снарядов, поставки которых сейчас сильно замедлились. А это, по его словам, «подрывает усилия» украинских военных.
«Наши поставки сократились. Это жизнь, и это нормально, поскольку все борются за выживание», — посетовал Зеленский.
Ранее Bloomberg сообщил, что Киев не получит военной помощи от Вашингтона как минимум до середины декабря. В ближайшие дни демократы и республиканцы в конгрессе США планируют работать над соглашением по пакету помощи для Украины. Голосование по нему должно состояться в конце этого месяца.