В декларации саммита АТЭС в США не упоминаются Украина и Ближний Восток

О чем говорится в декларации АТЭС:
Вместе с тем в заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что «кризис в Газе» обсуждался на саммите. Отмечается, что некоторые участники встречи посчитали, что АТЭС не является площадкой для обсуждения вопросов геополитики.
В заявлении США также упоминается российско-украинский конфликт: «Война на Украине еще сильнее обострила продолжающийся кризис продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах». По мнению Вашингтона, последствиями конфликта являются сдерживание экономического роста, отсутствие продовольственной безопасности и повышение рисков финансовой нестабильности.