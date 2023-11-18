Главное
Палестино-израильский конфликт
04:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В декларации саммита АТЭС в США не упоминаются Украина и Ближний Восток

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) опубликовало декларацию по итогам саммита в Сан-Франциско. В документе не упоминается российско-украинский и палестино-израильский конфликты.

Источник: AFP 2023

О чем говорится в декларации АТЭС:

  • участники обязались содействовать росту, «приносящему ощутимые выгоды и укрепляющему благосостояние всех, включая мелкие, малые и средние предприятия, принадлежащие женщинам, возглавляемые ими и управляемые ими»;
  • участники подтвердили важность укрепления систем здравоохранения для предотвращения пандемий, а также для обеспечения инклюзивной системы и экономического роста;
  • участники выразили приверженность реформы ВТО для улучшения ее функций;
  • участники подтвердили решимость создать «свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду»;
  • участники договорились сократить цифровой разрыв вдвое к 2030 году.

Вместе с тем в заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что «кризис в Газе» обсуждался на саммите. Отмечается, что некоторые участники встречи посчитали, что АТЭС не является площадкой для обсуждения вопросов геополитики.

В заявлении США также упоминается российско-украинский конфликт: «Война на Украине еще сильнее обострила продолжающийся кризис продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах». По мнению Вашингтона, последствиями конфликта являются сдерживание экономического роста, отсутствие продовольственной безопасности и повышение рисков финансовой нестабильности.

Леонид Уварчев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков рассказал, как продолжает пользоваться iPhone, несмотря на запрет
Как выглядит российский суперкар Rossa
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика