Токаев подарил свой шарф ребенку на матче Казахстан — Сан-Марино

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев посетил матч сборной Казахстана по футболу против Сан-Марино, который состоялся на стадионе «Астана Арена». Вместе с главой государства на игре присутствовали певец Димаш Кудайберген, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев и другие. Матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 3:1. Пресс-служба Токаева опубликовала в официальном Telegram-канале видеоролик, на котором президент после победной игры дарит шарф юному болельщику.
Напомним, что Токаев также присутствовал на матче сборной Казахстана против Северной Ирландии в сентябре этого года. Компанию ему составил Геннадий Головкин. В тот день казахстанским футболистам удалось одержать победу со счетом 1:0. Следующий свой матч в рамках отбора на чемпионат Европы национальная сборная Казахстана проведет на выезде против Словении в ночь с 20 на 21 ноября, в 01:45 по времени Астаны. Отметим, что после вчерашней игры в Астане болельщики последовали примеру волонтеров и убрали мусор со стадиона. На послематчевой пресс-конференции главный тренер нашей сборной Магомед Адиев заявил, что перед следующей игрой против Словении сделает определенные корректировки.