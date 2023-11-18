09:41 (мск), источник: Комсомольская правда
«Национализация неизбежна»: в Госсовете Крыма рассказали, что будет с виллой Меладзе в Гурзуфе
В Госсовете Крыма задумались об обновлении списка на национализацию имущества.
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Если композитор Константин Меладзе начнет активно выражать свою позицию против действий России и поддерживать украинскую армию, власти Крыма задумаются о национализации его имущества на полуострове. Такое мнение КП-Крым выразил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.
Шикарная вилла на Южном берегу Крыма известного композитора и шоумена Константина Меладзе снова навела шум в информационном пространстве. Сразу после начала СВО он вместе с семьей и братом перебрался в Италию, а пентхаус решил быстренько продать. Будущий покупатель должен был отдать 300 миллионов за домик у моря. Правда, сделка так и состоялась. Поэтому цену пришлось снизить на 11 миллионов — сейчас вилла стоит 289 миллионов рублей. Самая большая вилла находится на территории коттеджного поселка «Вилла роз» в Гурзуфе. Внутри все сделано идеально. Но хозяин апартаментов гостил там всего несколько раз.
В беседе с корреспондентом «КП-Крым» вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс отметил, что на сегодняшний день национализация имущества Меладзе не стоит на первом месте у властей республики. Но они держат на контроле ситуацию.
— Это не самое главное сейчас. Пока Константин не делал ничего запрещенного. Но если вдруг мы заметим, что он открыто поддерживает ВСУ и спонсирует врагов, то национализация будет неизбежна, — отметил он.
Заметим, Константин Меладзе уехал из России сразу после начала спецоперации. По слухам, продюсер сейчас живет в Италии. После развода с певицей Верой Брежневой композитору начали приписывать роман с новой пассией — участницей группы «ВИА Гра» Софией Тарасовой.
Напомним, в конце мая, по решению депутатов, недвижимость решили национализировать, а после процедуры переоформления документов — продать на аукционе. Тогда с молотка ушло 57 лотов. Среди объектов были квартиры, отели и лечебницы.