Главное
Палестино-израильский конфликт
09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

«Национализация неизбежна»: в Госсовете Крыма рассказали, что будет с виллой Меладзе в Гурзуфе

В Госсовете Крыма задумались об обновлении списка на национализацию имущества.

Источник: Комсомольская правда

Если композитор Константин Меладзе начнет активно выражать свою позицию против действий России и поддерживать украинскую армию, власти Крыма задумаются о национализации его имущества на полуострове. Такое мнение КП-Крым выразил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

Шикарная вилла на Южном берегу Крыма известного композитора и шоумена Константина Меладзе снова навела шум в информационном пространстве. Сразу после начала СВО он вместе с семьей и братом перебрался в Италию, а пентхаус решил быстренько продать. Будущий покупатель должен был отдать 300 миллионов за домик у моря. Правда, сделка так и состоялась. Поэтому цену пришлось снизить на 11 миллионов — сейчас вилла стоит 289 миллионов рублей. Самая большая вилла находится на территории коттеджного поселка «Вилла роз» в Гурзуфе. Внутри все сделано идеально. Но хозяин апартаментов гостил там всего несколько раз.

В беседе с корреспондентом «КП-Крым» вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс отметил, что на сегодняшний день национализация имущества Меладзе не стоит на первом месте у властей республики. Но они держат на контроле ситуацию.

— Это не самое главное сейчас. Пока Константин не делал ничего запрещенного. Но если вдруг мы заметим, что он открыто поддерживает ВСУ и спонсирует врагов, то национализация будет неизбежна, — отметил он.

Заметим, Константин Меладзе уехал из России сразу после начала спецоперации. По слухам, продюсер сейчас живет в Италии. После развода с певицей Верой Брежневой композитору начали приписывать роман с новой пассией — участницей группы «ВИА Гра» Софией Тарасовой.

Напомним, в конце мая, по решению депутатов, недвижимость решили национализировать, а после процедуры переоформления документов — продать на аукционе. Тогда с молотка ушло 57 лотов. Среди объектов были квартиры, отели и лечебницы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не слышим, что глохнем: как шум города снижает наш слух и что с этим делать
Военная спецоперация на Украине 18 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта