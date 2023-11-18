Российские войска начали применять новую ударную платформу «Скальпель» на СВО

«На данный момент в зону СВО поставлена одна партия “Скальпелей” в количестве 15 изделий. Отзывы от пилотов, в основном, положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный», — рассказали ТАСС в конструкторском бюро.
В КБ уточнили, что в настоящее время «Восток» запустил «мелкосерийное производство» платформы «Скальпель», в месяц выпускается «порядка 20 изделий». В будущем производство могут расширить.
Платформа «Скальпель» представляет собой барражирующий беспилотный боеприпас («дрон-камикадзе»). Аэродинамическая компоновка платформы «Скальпель» практически идентична уже получившему широкую известность и показавшему высокую эффективность поражения бронетехники, артиллерии, ЗРК и РЛС в ходе боевых действий на Украине «Ланцету». «Скальпель», как и «Изделие-52», имеет парное одинакового размера X-образное оперение, но «Скальпель» больше в размерах и грузоподъёмнее, чем «Ланцет».