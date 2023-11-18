В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена

Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
«Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму», — сказал Константинов.
По его словам, продажа национализированных активов украинских олигархов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета республики.