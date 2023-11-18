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09:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму не окончена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: Reuters

Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

«Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму», — сказал Константинов.

По его словам, продажа национализированных активов украинских олигархов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета республики.

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