Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению 50 пленных из сектора Газа

«Израиль в пятницу вечером проинформировал катарских посредников, что он полностью отвергает обновленную сделку с ХАМАС по обмену заложников, которая включает освобождение 50 удерживаемых в секторе Газа израильских пленных», — говорится в публикации.
По данным журналистов, кабинет министров Израиля принял такое решение в ходе ночного заседания. Правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху настаивает на том, чтобы освобождаемые из плена заложники не были разделены со своими семьями.
В то же время власти Израиля не отказываются окончательно от соглашений подобного рода. В частности, они готовы обсуждать сделку по освобождению 70 заложников, уточняет «Газета.Ru».
Кабмин страны также рассматривает различные варианты сроков приостановки огня в секторе Газа в целях возвращения большего числа пленных. При этом в израильском правительстве считают, что усиление военного давления на ХАМАС способно увеличить шансы на заключение сделки.
Ранее в этот день американский журналист Сеймур Херш сообщил о завершении переговоров по поводу освобождения заложников между ХАМАС и Израилем при поддержке Соединенных Штатов.
По его данным на тот момент, палестинское движение согласилось отпустить 71 заложника в обмен на освобождение сотен женщин и девочек-подростков из семей членов ХАМАС, а также прекращение израильской армией военных действий и начало гуманитарной паузы. Из-за условий о прекращении огня Нетаньяху отклонил сделку, уточнил Херш.
Перед этим посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по вопросу освобождения заложников. Он также рассказал, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, однако полный список удерживаемых в секторе Газа так и не был получен.
13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября превысило 12 тыс. человек, среди них 5 тыс. детей и подростков и 3,3 тыс. женщин. С начала военных действий ЦАХАЛ в анклаве получили ранения около 30 тыс. человек, 75% из них дети и женщины. Число пропавших без вести в секторе Газа, в том числе под завалами, превысило 3750 человек.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.