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Палестино-израильский конфликт
10:24 (мск), источник: РИА Новости

Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал атаки украинских войск ракетами и дронами на Крым провокацией.

Источник: РИА "Новости"

Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. В это время украинские войска несколько раз атаковали Крым, в том числе ракетами «Нептун». Атака была предотвращена.

«Атаки Украины на Крым — это полностью провокация. Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью», — сказал Сель РИА Новости.

По его словам, эти атаки, с другой стороны, укрепляют единство крымского народа.

«Это увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова», — подчеркнул Сель.

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