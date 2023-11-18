Глава турецкой делегации назвал атаки ВСУ на Крым провокацией

Делегация общественников из Турции находится с визитом в Крыму. Ее представители посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом. В это время украинские войска несколько раз атаковали Крым, в том числе ракетами «Нептун». Атака была предотвращена.
«Атаки Украины на Крым — это полностью провокация. Украина уже проиграла России. Осознавая это поражение, киевский режим нападает на Крым, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью», — сказал Сель РИА Новости.
По его словам, эти атаки, с другой стороны, укрепляют единство крымского народа.
«Это увеличивает любовь крымчан к родине, к России и единство жителей полуострова», — подчеркнул Сель.