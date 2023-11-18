12:21 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Молдове перед вторым туром всеобщих местных выборов объявлен «день тишины»
Накануне второго тура всеобщих местных выборов в Молдове действует «день тишины».
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КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Перед вторым туром всеобщих местных выборов в Молдове объявлен «день тишины», предусматривающий запрет на предвыборную агитацию.
Согласно Кодексу о выборах, электоральная агитация строго запрещена в день выборов и накануне. В этот период кандидатам не разрешается появляться в теле- и радиопередачах. Кроме того, местная публичная администрация и рекламные вещатели обязаны удалить предвыборные рекламные материалы. Запрет не распространяется на информацию, уже размещенную в Интернете.
При этом конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы на счет или со счета с пометкой «Избирательный фонд».
Согласно Уголовному кодексу, продолжение предвыборной агитации в указанные дни средствами массовой информации, конкурентами на выборах и гражданами — это административное правонарушение. Предусматривается штраф в размере от 40 до 60 условных единиц (от 2 000 до 3 000 леев) для физических лиц и от 100 до 150 условных единиц (от 5 000 до 7 500 леев) для юрлиц.
Второй тур всеобщих местных выборов в Молдове состоится 19 ноября,️ голосование пройдет в 273 населенных пунктах страны. За пост мэра будут бороться 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины.
В бюллетень для голосования будут включены по два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Исключениями стали село Котова Дрокиевского района и коммуна Тодирешты Унгенского района, где в бюллетенях будет по одному кандидату.
Согласно законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках в этом населенном пункте.
В Бельцах с предвыборной гонки решением Избиркома была снята оппозиционный независимый кандидат Арина Коршикова. Таким образом, конкурентами на выборах стали представители Партии социалистов (ПСРМ) и «Нашей партии».