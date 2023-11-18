12:18 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Премьер Казахстана поручил восстановить районы Маркаколь и Катон-Карагай
Совещание без галстуков в правительстве посвятили развитию Восточно-Казахстанской области.
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АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. Восстановить районы Маркаколь и Катон-Карагай поручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает пресс-служба правительства.
«Поручаю с заинтересованными госорганами обеспечить работу по восстановлению Маркакольского и Катон-Карагайского районов. Совместно с акиматом усилить межведомственное взаимодействие для своевременного и качественного исполнения всех поручений», — сказал премьер на совещании.
Участники также обсудили строительство оптово-распределительного центра «Алтай», многопрофильного больничного комплекса с поликлиникой в городе Риддер.
Отдельно на встрече рассмотрели вопросы реконструкции Кандысуйского и Уйденинского водохранилищ, а также межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов на орошаемых землях региона.
«Вопросы строительства моста через Бухтарминское водохранилище, проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского и местного значения, подведения дорожной инфраструктуры к объектам туризма также были рассмотрены», — говорится в сообщении.
Кроме того, затронуты вопросы привлечения инвесторов в горно-металлургический комплекс, улучшения существующих гидроэлектростанций и строительства новых малых станций, обеспечения контроля за ходом ремонтных работ на теплоисточниках и ряд других.
Алихан Смаилов подчеркнул, что в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ, поэтому данную работу нужно вести поэтапно.