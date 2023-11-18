Главное
Палестино-израильский конфликт
12:18 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Премьер Казахстана поручил восстановить районы Маркаколь и Катон-Карагай

Совещание без галстуков в правительстве посвятили развитию Восточно-Казахстанской области.

Источник: База отдыха "Аюда"

АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. Восстановить районы Маркаколь и Катон-Карагай поручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает пресс-служба правительства.

«Поручаю с заинтересованными госорганами обеспечить работу по восстановлению Маркакольского и Катон-Карагайского районов. Совместно с акиматом усилить межведомственное взаимодействие для своевременного и качественного исполнения всех поручений», — сказал премьер на совещании.

Участники также обсудили строительство оптово-распределительного центра «Алтай», многопрофильного больничного комплекса с поликлиникой в городе Риддер.

Отдельно на встрече рассмотрели вопросы реконструкции Кандысуйского и Уйденинского водохранилищ, а также межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов на орошаемых землях региона.

«Вопросы строительства моста через Бухтарминское водохранилище, проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского и местного значения, подведения дорожной инфраструктуры к объектам туризма также были рассмотрены», — говорится в сообщении.

Кроме того, затронуты вопросы привлечения инвесторов в горно-металлургический комплекс, улучшения существующих гидроэлектростанций и строительства новых малых станций, обеспечения контроля за ходом ремонтных работ на теплоисточниках и ряд других.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ, поэтому данную работу нужно вести поэтапно.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как сборная Казахстана по футболу одержала шестую победу в отборе на ЕВРО-2024
Пожар на шахте Костенко: Димаш Кудайберген перевел 20 млн тенге семьям пострадавших
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта