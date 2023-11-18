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12:22 (мск), источник: НИА Красноярск

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков презентовал регион на выставке «Сибирь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На международной выставке — форуме «Россия» на ВДНХ сегодня, 18 ноября, проходит День Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

Во время официального открытия Дня региона губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел презентацию достижений региона за последние шесть лет. В начале выступления губернатор отметил, что Красноярский край является одним из самых многонациональных субъектов РФ.

Михаил Котюков рассказал участникам открытия о красивейшей природе региона и гостеприимстве красноярцев, об истории, о том, почему Красноярск — гастрономическая столица Сибири.

В частности, особое внимание во время выступления было уделено достижениям в сфере здравоохранения, развитию социальной и транспортной инфраструктуры и реализации нацпроектов.

«У нас есть все возможности для того, чтобы предложить гостям города и тем, кто выберет Красноярск в качестве места для жизни, безопасную и комфортную среду», — заключил губернатор и пригласил всех участников своими глазами посмотреть часть проектов, представленных на стенде Красноярского края.

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