Губернатор Красноярского края Михаил Котюков презентовал регион на выставке «Сибирь»

Во время официального открытия Дня региона губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел презентацию достижений региона за последние шесть лет. В начале выступления губернатор отметил, что Красноярский край является одним из самых многонациональных субъектов РФ.
Михаил Котюков рассказал участникам открытия о красивейшей природе региона и гостеприимстве красноярцев, об истории, о том, почему Красноярск — гастрономическая столица Сибири.
В частности, особое внимание во время выступления было уделено достижениям в сфере здравоохранения, развитию социальной и транспортной инфраструктуры и реализации нацпроектов.
«У нас есть все возможности для того, чтобы предложить гостям города и тем, кто выберет Красноярск в качестве места для жизни, безопасную и комфортную среду», — заключил губернатор и пригласил всех участников своими глазами посмотреть часть проектов, представленных на стенде Красноярского края.