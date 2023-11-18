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Палестино-израильский конфликт
12:26 (мск), источник: ТАСС

Армия Израиля сообщила, что не требовала эвакуировать людей из больницы «Аш-Шифа» в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не отдавала приказ персоналу и пациентам покинуть больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа, а лишь по просьбе директора этого медицинского учреждения согласилась оказать помощь в эвакуации. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля ни на каком этапе не отдавала приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад» из больницы «Аш-Шифа», но «фактически предлагала помощь со своей стороны в ответ на любой запрос о медицинской эвакуации», указывается в тексте. «Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться», — отметили в пресс-служба.

«По просьбе директора больницы “Аш-Шифа” ЦАХАЛ согласился оказать помощь в эвакуации. Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы “Аш-Шифа” предоставить возможность очередной группе жителей Газы, находящихся в больнице и желающих эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — добавили в пресс-службе. Военные проинформировали, что «ночью ЦАХАЛ предоставил больнице дополнительное продовольствие, воду и гуманитарную помощь».

Как сообщил ранее телеканал Al Jazeera, израильские военные якобы заявили, что персонал, пациенты и внутренне перемещенные лица должны в течение часа покинуть больницу «Аш-Шифа».

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