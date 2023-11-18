Армия Израиля сообщила, что не требовала эвакуировать людей из больницы «Аш-Шифа» в Газе

«Армия обороны Израиля ни на каком этапе не отдавала приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад» из больницы «Аш-Шифа», но «фактически предлагала помощь со своей стороны в ответ на любой запрос о медицинской эвакуации», указывается в тексте. «Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться», — отметили в пресс-служба.
«По просьбе директора больницы “Аш-Шифа” ЦАХАЛ согласился оказать помощь в эвакуации. Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы “Аш-Шифа” предоставить возможность очередной группе жителей Газы, находящихся в больнице и желающих эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — добавили в пресс-службе. Военные проинформировали, что «ночью ЦАХАЛ предоставил больнице дополнительное продовольствие, воду и гуманитарную помощь».
Как сообщил ранее телеканал Al Jazeera, израильские военные якобы заявили, что персонал, пациенты и внутренне перемещенные лица должны в течение часа покинуть больницу «Аш-Шифа».