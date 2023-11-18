13:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Дмитрий Песков прокомментировал посещение Владимиром Путиным штаба ЮВО в Ростове
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, почему неизвестны подробности посещения штаба ЮВО.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил неразглашение подробностей посещения главой государства Владимиром Путиным штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону тем, что речь идет о «военной, закрытой информации». Об этом пишет «ТАСС».
Издание уточняет, что, отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля заметил, что решение об объеме публикуемой информации о посещении штаба в донской столице принимает лично президент.
— Речь идет о ходе СВО, это военная информация, закрытая, и не может быть более подробной, — приводит слова Дмитрия Пескова издание.
Также пресс-секретарь рассказал, что не сопровождает главу государства в таких поездках. А на вопрос, почему Владимир Путин во время последнего посещения штаба ЮВО не был в военной форме, ответил, что тогда президент только вернулся из заграничной поездки, из Астаны.
Напомним, последний визит главы государства в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону состоялся 10 ноября.