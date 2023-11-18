Главное
Палестино-израильский конфликт
13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Дмитрий Песков прокомментировал посещение Владимиром Путиным штаба ЮВО в Ростове

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, почему неизвестны подробности посещения штаба ЮВО.

Источник: Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил неразглашение подробностей посещения главой государства Владимиром Путиным штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону тем, что речь идет о «военной, закрытой информации». Об этом пишет «ТАСС».

Издание уточняет, что, отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля заметил, что решение об объеме публикуемой информации о посещении штаба в донской столице принимает лично президент.

— Речь идет о ходе СВО, это военная информация, закрытая, и не может быть более подробной, — приводит слова Дмитрия Пескова издание.

Также пресс-секретарь рассказал, что не сопровождает главу государства в таких поездках. А на вопрос, почему Владимир Путин во время последнего посещения штаба ЮВО не был в военной форме, ответил, что тогда президент только вернулся из заграничной поездки, из Астаны.

Напомним, последний визит главы государства в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону состоялся 10 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фильм «Брат-3» с близнецами Торсуевыми в главных ролях запретили в России
Не слышим, что глохнем: как шум города снижает наш слух и что с этим делать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий